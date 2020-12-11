ASELSAN'dan Cumhuriyet Üniversitesine ventilatör cihazı desteği

SİVAS (AA) - ASELSAN Sivas tarafından üretilen 5 solunum cihazı (ventilatör), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine bağışlandı.

Hastanenin başhekimliğinde düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye'nin yerlileşme ve millileşmesindeki en güzel adımlardan birinin daha yaşandığını söyledi.

Dünyada birçok ülkenin maske bulamadığını ifade eden Ayhan, Türkiye'nin maskenin yanı sıra bu tür solunum cihazlarını ve tıbbi cihazları üreterek sattığını belirtti.

Sivas'ta 300'e yakın solunum cihazı bulunduğunu, hastane doluluk oranlarının ise yüzde 30 seviyesinde olduğunu dile getiren Ayhan, Sivas'ın sağlık altyapısı anlamında da en iyi iller arasında yer aldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık altyapısının test edildiğini aktaran Ayhan, kentte iyi bir koordinasyon ve ekip anlayışı olduğunu söyledi.

Ayhan, ASELSAN Sivas'ın marka kuruluşu ve kentin gözdesi olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisinde olsun, diğer yenilikçi yaklaşımlar anlamında olsun yeni, gelişen, büyüyen, ileride adından da sıkça söz ettirecek bir kuruluşumuz. İleride birlikte daha büyük projelere imza atacağız. Kendi ürettikleri, ihraç ettikleri ürünlerden çam sakızı çoban armağanı 5 adedini de buraya hibe etmeleri çok anlamlı." dedi.

- "Fransa'daki ırkçılık olayıyla Sivasspora havaalanında yapılanların hiçbir farkı yoktur"

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşmasının ardından İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılmasını da kınayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Fransa'daki ırkçılık olayıyla Sivasspora havaalanında yapılanların hiçbir farkı yoktur. Orada sözde medeni toplumlar kendi iç dünyasında fırsat buldukça da nasıl zuhur ettiklerinin en güzel göstergelerinden birini yaşadık. Bu durumu şiddetli bir şekilde kınıyorum. Biraz öfkeliyiz ama nezaket dilini elden bırakmamamız lazım. Paris'teki ırkçılık hadisesiyle Tel-Aviv'de havaalanındaki olay arasında hiçbir fark yoktur. Sözde medeni toplumların farklı mecralarda, farklı ortamlarda fırsat buldukça kendi iç dünyasındaki bilinçaltındaki o kirli ve barbar düşüncenin ortaya çıktığını gördük. Biz medeni bir toplum olarak işimizi yapacağız ve çok çalışacağız. Onlar kötülük yapacak biz iyilik yapacağız, yolumuza devam edeceğiz ve bunlara fırsat vermeyeceğiz."

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise ürettiği ventilatör cihazlarından üniversitelerine bağışta bulunan ASELSAN Sivas'ın yetkililerine teşekkür etti.

Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların hastanelerine her türlü yardımı yaptığını dile getiren Yıldız, "Hastanemiz pandemi döneminin başından bu yana imkanların en iyi olduğu dönemi yaşıyor. Devletin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Hastanemize aldığımız cihazların birçoğu yurt dışından alınıyordu, bunlara büyük paralar veriyorduk. Yerli ve milli cihazların üretilmesine sebep olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım da pandemi döneminin rahat atlatılması için bazı aşı ve ekipmanlar gerektiğini ifade etti.

ASELSAN olarak ventilatör üretimi de yaptıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"İmkanlarımız ölçüsünde hastanelerimize destek olmaya çalıştık. ASELSAN Sivas sadece 350-400 kişinin istihdamında değil, şehrin sosyal, ekonomik, kültürel hayatında, her alanda oluyor. Özellikle bu zor günlerde dayanışmamızı daha çok artırmamız lazım. Allah, bu cihazlara kimseyi muhtaç etmesin ama muhtaç olduğumuzda da bu cihazlar elimizde olsun."

Konuşmaların ardından ASELSAN Sivas tarafından üretilen 5 solunum cihazı, Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine teslim edildi.



