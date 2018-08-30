Arpa şehriyeli yayla çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 çay bardağı arpa şehriye

2, 5 su bardağı yoğurt (500 gram )

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 su bardağı tavuk suyu ya da 1 adet bulyon

3-4 su bardağı su

Tuz

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağ

Nane

Toz kırmızı biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

İlk önce arpa şehriyeleri tavada yağ koymadan hafif sararana kadar kavuruyoruz. Böylece hem kokusu güzel oluyor, hemde ertesi güne kaldığında şişmiyor. Tencereye yumurtayı, yoğurdu ve unu ekleyip çırpıyoruz. Üzerine şehriyeleri ve suyu ilave ediyoruz. Suyu az gelirse kaynadıktan sonra kaynar suyla kıvamını ayaralayabilirsiniz. Kaynayana kadar yön değiştirmeden, durmadan ve mutlaka tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Bir tavada yağ, nane ve toz kırmızı biberi kavurup üzerine ekliyoruz. Çorbamız servise hazır!

Afiyet olsun