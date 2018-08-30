THY - İstanbul
0553 313 94 23

Armatür alırken...

Armatür alırken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için araştırdık...

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:43
Armatür alırken...

O pırıltılı ve birbirinden cazip çeşitleri ile aklınızı karıştıran armatürü alırken mutlaka garanti belgesini isteyin ve garanti şartları ile süresini öğrenin.

Yanlış ürün almanız size ileride pahalıya patlar, o pırıltılı nikelaj pul pul soyulur, üzülürsünüz.

Kutu içindeki parçaların eksiksiz olduğundan emin olun.

Montaj föyünün kutunun içinde olup olmadığını mutlaka sorun.

Armatürün gövdesinde çizik, kararma ya da herhangi bir deformasyon olup olmadığını kontrol edin.

Satın alacağınız tek kumandalı armatürde Isı ve Debi Ayarlı Plus Kartuş bulunup bulunmadığını satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin. Isı ve Debi Ayarlı Plus Kartuş size su ve enerji tasarrufu, sessiz kullanım ve hijyen sağlar.

Armatürün su çıkış ucunda perlatör bulunup bulunmadığına dikkat edin. Perlatör size su tasarrufu ve köpük şeklinde su akışı sağlayacak, sıçramayı önleyecektir.
Armatür ara musluk bağlantı hortumlarının esnek ve çelik örgülü olması gerekir.

Armatür montajı için filtreli ara muslukları tercih edin.

Satın alacağınız banyo bataryasının su giriş kısmında veya armatürün ara musluk bağlantı hortumunda sesi azaltıcı aparat olup olmadığını satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin.

Satın alacağınız armatürün kalite ve standartlara uygunluk belgelerini satış yetkilisinden ya da ilgili armatür firmasından öğrenin.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 18:43
  1. armatür
  2. armatür satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ın Partizan maçı ilk 11'i belli oldu
    1. Beşiktaş'ın Partizan maçı ilk 11'i..
    2. Jandarma çay boyunca devriye geziyor:..
    3. İYİ Parti'de istifa depremi! Tüm il..
    4. Hamas'tan dikkat çeken İsrail..
    5. Ankara nöbetçi eczaneler 30 Ağustos..
    6. At kestanesi cilt dostu
    7. İmza töreninde görülmemiş protesto!
    8. Tevekkül aile içi huzuru sağlıyor
    9. İstanbul nöbetçi eczaneler
    10. Skandal reklama Ömer Halisdemir'in..
    11. Soğan zayıflatıyor
    12. Nöbetçi Eczaneler Küçükçekmece - 30..
    13. Beşiktaş'ın Partizan rövanş maçı..
    14. 2018 YKS tercih sonuçları yarın saat..
    15. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    16. Armatür alırken...
    17. Arap sabunu zehirsiz bir temizleyicidir
    18. Terli terli su için!
    19. Emmanuel Macron'dan bir Türkiye çıkışı..
    20. Ayakkabıyı akşam satın alın! Çünkü...
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım