Arda'nın değeri dibe vurdu

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın mevcut piyasa değeri geçtiğimiz yıla oranla büyük bir düşüş yaşadı.

FutbolArena'nın Transfermarkt verilerinden derlediği habere göre 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euroya kadar geriledi.

ATLETICO MADRID'DEN 34 MİLYON EUROYA BARCELONA'YA GİTMİŞTİ

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro karşılığında transfer olarak Katalan ekibinin en pahalı transferleri arasına giren Arda Turan, 2017 yılının ocak ayında transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Milli futbolcu, bugün itibariyle 4 milyon Euro değerinde gösteriliyor. Arda'nın yaşadığı piyasa değeri kaybı ise tam yüzde 85,7 olarak dikkat çekti.

YILDIZLARIN HEPSİ DÜŞÜŞTE

Türk futbolcular arasında Gökhan Töre'nin değeri 14 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Mehmet Topal'ın değeri 10 milyon euro'dan 2,5 milyon euro'ya; Caner Erkin'in değeri 9 milyon euro'dan 2,2 milyon euro'ya, Oğuzhan Özyakup'un değere ise 14 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya geriledi.