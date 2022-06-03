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Aktüel Aracında taşınabilir şarj cihazı bırakanlar dikkat! Hastanenin güvenlik ekibi fark etti
Aktüel

Aracında taşınabilir şarj cihazı bırakanlar dikkat! Hastanenin güvenlik ekibi fark etti

Elazığ'da park halindeki otomobilin içerisinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının patlaması araçta hasara sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:33:00 -
Aracında taşınabilir şarj cihazı bırakanlar dikkat! Hastanenin güvenlik ekibi fark etti

Elazığ'da park halindeki otomobilin içerisinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının patlaması araçta hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, anjio ameliyatı için ailesiyle Fırat Üniversitesi Hastanesine giden Hacı A, otomobilini hastane otoparkına bıraktı.

Hacı A. ameliyatta olduğu sırada otomobilde bırakılan taşınabilir şarj cihazı güneşin etkisiyle ısınarak patladı.

Patlamanın etkisiyle camları kırılan, sürücü bölümünde hasar oluşan araçtan duman çıktığını gören hastanenin güvenlik ekibi, alevler büyümeden yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, patlamaya otomobilin ön kısmında unutulan taşınabilir şarj cihazının güneşin etkisiyle ısınmasının neden olduğunu tespit edildi.

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