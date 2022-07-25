  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aracı arızalanan damat gelin almaya bakın nasıl gitti
Aktüel

Aracı arızalanan damat gelin almaya bakın nasıl gitti

Karabük'te kız evine giderken aracı arızalanan damat, çekici üzerinde giderek gelin aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 17:13:00 -
Aracı arızalanan damat gelin almaya bakın nasıl gitti

İlknur Kısmet ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Erkan Kısmet, cipini gelin arabası yaptı. Gelini evinden alıp düğün salonuna getirmek için yola çıkan Kısmet'in aracı, bir süre sonra arızalanarak yolda kaldı.

Kısmet, gelini bekletmemek için bölgeye çekici çağırdı. Cipi çekicinin üzerine yükleyen Kısmet, gelin almaya gitti.

Gelin aracını çekicide gören gelin, şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin ve damat, daha sonra araca binerek çekiciyle düğün salonuna gitti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23