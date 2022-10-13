Araç sahipleri dikkat! Büyük zam riski

Türkiye'de trafiğe çıkan tüm araçların zorunlu olarak düzenli aralıklarla girdiği araç muayene ücretleri her yıl Ekim ayında belli olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zam yapılıyor. Ancak bu yıl enflasyondaki yükseklikten kaynaklı olarak araç sahipleri yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalabilirler.

Daha önce Haber7'nin gündeme getirdiği YDO'daki yükseklik riski Emlak vergisi, Trafik cezaları ve MTV gibi vatandaşın cebini yakından ilgilendiren bir çok ücretin belirlenmesinde kullanılıyor.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ekim sonundaki yıllık ortalama artışa göre otomatik oluşan bu rakam için 2 aylık veri gelecek. Ancak önümüzdeki iki aylık süreçte Yİ-ÜFE’nin 'sıfır' gelmesi durumunda bile bu yılki YDO yüzde 118 seviyesinde gerçekleşecek. Eylül ve Ekim aylarında Yİ-ÜFE ortalama yüzde 2 artarsa bu oran yüzde 120, yüzde 3 artarsa yüzde 121 ve yüzde 4 artarsa yüzde 122 seviyelerine ulaşacak.

En düşük ücret 1000 TL'yi aşabilir

Ortalama yüzde 120'lik hesaba göre, en düşük 507 TL olan araç muayene ücretleri 1115 TL seviyesine çıkacak.

Vatandaşlar yeniden YDO oranlarında bir düzenleme beklerken bu konuda Cumhurbaşkanı'nın sınırlı yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın cezalar konusunda yeniden değerleme oranının farklı uygulanmasına karar verme yetkisi bulunmazken, motorlu taşıtlar vergisinde yetkisi bulunuyor.