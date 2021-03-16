Araba alış satış taksitli kaç ay? Taksitle araba nasıl alabilirim? Hangi araç kaç taksit yapıyor?

2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok araştırdıkları konuların başında araç fiyatları olmakta. Araç almak isteyenlere bir sevindirici haber de Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile geldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve değişiklik yapılan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması da yeniden düzenlendi. Buna göre, taksitlendirme süreleri; nihai fatura değeri 120,000 TL ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120,000 - 300,000 TL arasındaki taşıt satışlarında 48 ay, 300,000 TL - 750,000 TL arasındaki taşıt satışlarında 36 ay ve 750,000 TL'nin üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay olarak belirlendi.

Sıfır araç fiyatları ne kadar?

Firmalardan sıfır araçlara yönelik bahar kampanyaları geliyor. NTV’nin haberine göre, 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre sıfır araç fiyatları şöyle:

CİTROEN fiyatları

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 296.500 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 197.500 TL

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı 143.400 TL

Günlük 49 TL'ye yeni Sandero Stepway

FIAT fiyatları

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 137.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 132.900 TL

Sıfır araç kampanya fiyatı

Fiat Egea ailesinde 100.000 TL'ye satış yapılmakta.