AOÇ’de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) saat 12.10’da çıkan orman yangını, ekiplerin 10 dakika içinde gerçekleştirdiği müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) saat 12.10’da çıkan orman yangınına 12.20’de ilk müdahale yapıldı. İlk olarak Hacettepe bölgesinde görülen yangına Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait olan ve bölgede görev yapan su tankeri ile müdahale edildi. Akabinde ise Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler vakit kaybetmeden alana sevk edildi. Yangına; 1 helikopter, 9 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı ile yangın söndürme işçileri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor” şeklinde bilgi verildi.