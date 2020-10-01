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Ekonomi Antrepo işleticileri için teminat kolaylığı
Ekonomi

Antrepo işleticileri için teminat kolaylığı

Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 10:00:00 -
Antrepo işleticileri için teminat kolaylığı

Yönetmelik değişikliği ile antrepo rejimi kapsamında tüm işlemleri kapsayacak şekilde antrepo işleticileri tarafından “götürü teminat” verilebilmesi düzenlendi. Bu bağlamda, küresel düzeyde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle teminat temininde yaşanan zorlukların giderilmesi ile hem gümrük idaresi hem de yükümlüler açısından teminat işlemlerinin ve takibinin kolaylaştırılması amaçlandı.

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