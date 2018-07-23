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Antalyaspor Senegalli Aly Cissokho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Cissokho (31) ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sol bekte oynayan Cissokho, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyiyordu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:12
Antalyaspor Senegalli Aly Cissokho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Döşemealtı'nda yer alan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'de düzenlenen imza törenine Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Özkan ve Ahmet Öztürk katıldı. Törende konuşan Asbaşkan Şefik Öz, "Aly Cissokho'nun transferi için buradayız. Kendisi kariyerine bundan sonra Antalyasporumuz'da devam edecek. İnşallah sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmesini diliyorum. Başarılarının devamını diliyor ve kendisine Antalya'ya hoş geldin diyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

Antalyaspor Kulübü'nde forma giyme şansı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Aly Cissokho ise "Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan ve Antalya'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:12
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