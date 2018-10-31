Anlamasını, konuşmasını hızlandırması için..

● Çocukla ilgilenmek ve sevildiğini hissettirmek,

● Sık konuşmak hikaye ve masal anlatmak, ninni ve tekerlemeler söylemek,

● Hikaye ve masal kitapları okumak ve onlar üzerine konuşmak,

● Çocuklarla kaliteli vakit geçirip yaşına uygun oyunlar oynamak,

● Çocukların yaşıtları ile vakit geçirip oynamasını sağlamak,

● Çocuğun konuşma ve sesli mesajlarını dinlemek ve uygun cevapla vermek,

● Konuşurken nesneler ile ilgili açıklayıcı bilgi vermek, "Kırmızı arabanla oynayalı mı?, Sarı kazağını mı giyersin?" gibi,

● 3 yaşında önce TV seyrettirmemek daha sonrada uzun süre karşısında durmasına izin vermemek,

● Çocuğun işaretle gösterdiklerini sözel olarak anlatmaya yönlendirmek,

● Çocuğun anlattıklarına değer vermek ve sessiz bir ortamda onun anlattıklarını dinlemek yararlı olacaktır.

Konuşmaya hipnoz tedavi

Normalden çok geç konuşmaya başlayan çocuklar, konuşulanları beynin sol tarafıyla değil, sağ tarafıyla algılıyor. Onlara yardımcı olmak için şimdilerde hipnoz devreye girdi.

Bilim adamları, incelenen 52 çocuktan 17'sinin konuşmayı çok geç öğrendiğini, diğer 35 çocuğun konuşma gelişiminin normal olduğunu kaydettiler.

Annelerinin ses kaydı dinletilen çocukların beyin aktivitesini ölçen bilim adamları, konuşma konusundaki gelişimi normal olan çocukların beyinlerinin sol tarafının, geç konuşan çocukların beyinlerinin ise sağ tarafının daha aktif olduğunu tespit ettiler.

Kekemelik tedavisi için de gecikmeyin

Ciddi konuşma bozuklukları, erken teşhis ve tedaviyle artık engellenebiliniyor.

Konuşma esnasında konuşmanın akıcılığını bozan duraklama ve sözcükleri tekrarlama ya da bir heceyi uzatarak söyleme olarak bilinen kekemeliğin tedavisinde başarılı sonuç alabilmek için hastaların uzmana başvurmada geç kalmaması gerekiyor.

Gerçi kekemeliğin tedavisinde hiçbir zaman tam iyileşme sağlanamıyor ancak erken dönemde başvuran hastalarda kekemelik büyük ölçüde kontrol altına alınabiliniyor.

ERGENLİK DÖNEMİNDE İŞLER ZORLAŞIYOR

Kekemelik genel olarak 5 - 6 yaş arasında başlamasına karşın bazı çocuklarda 3 yaş civarında görülüyor. Sebebi bilinmemekle birlikte erkeklerde kızlara oranla daha sık rastlanıyor. Kekemeliğin şiddeti ise çocuk sosyalleştikçe, çevresindeki insanların sayısı çoğaldıkça artıyor.

3 yaşında bir çocuğa uygulanan tedavi ile 9 yaşındaki birine uygulanan tedavi farklı oluyor. 3 yaşındaki bir çocuğa uygulanan tedavide konuşma bozukluğunun adını koymadan, terapi bile yapmadan, daha çok düşük ritmli konuşma ile olay kontrol altına alınabilecekken ergenlik çağında çok daha detaylı bir tedavi gerekiyor.

Özellikle çocuklarda yüzde 3 oranında görülen kekemelik, sorun olmaktan çıktı. Ancak birçok aile bu durumun geçici olduğunu düşünerek tedaviden kaçıyor. Küçük yaşta ortaya çıkan bu hastalık bazen kalıcı olabiliyor. Bu sorun, bilimsel olarak yapılacak hipnoz seanslarıyla aşılabiliniyor.

GENETİK OLMASIN DA..

Eğer sorunun genetik bir yapısı varsa, tedavi biraz güçleşiyor. Sorun, herhangi bir korku ya da hatalı bir düşünce modeline dayanıyorsa tedavi daha kolay yapılıyor. Hipnoz sırasında hastanın ağız ve dudak kaslarının rahatlatılmasının ardından telkinlerle kendine güven duygusunu vermeye çalışıyoruz. Kişi, hipnoz anında akıcı bir şekilde konuşmaya başlıyor. O an kendisine (ne kadar akıcı konuştuğu, normalde de bu şekilde konuşabileceği) anlatılıyor. Uygulanan hipnoz seansıyla bu kişilerin düşünce modelini değiştirerek normal bir şekilde konuşmaları sağlanıyor.