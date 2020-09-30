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Ekonomi Ankaralı sanayicilerden Yeni Ekonomi Programı'na destek
Ekonomi

Ankaralı sanayicilerden Yeni Ekonomi Programı'na destek

ORSİAD Başkanı Çamur: - "Yeni dengeleme, yeni normal ve yeni ekonomi ana temasıyla hazırlanan YEP güçlü bir kalkınma planı sunuyor" - "YEP dahilinde KOBİ'lerin daha rekabetçi olabilmeleri için bu kuruluşların sorumluluğunun artırılması, bu işletmelerin küresel tedarik zincirindeki payını ve e-ihracatını yükseltmeye dönük çok kıymetli bir yaklaşımdır"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:41:31 -
Ankaralı sanayicilerden Yeni Ekonomi Programı'na destek

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, yeni dengeleme, yeni normal ve yeni ekonomi ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) güçlü bir kalkınma planı sunduğunu belirterek, "YEP dahilinde KOBİ'lerin daha rekabetçi olabilmeleri için bu kuruluşların sorumluluğunun artırılması, bu işletmelerin küresel tedarik zincirindeki payını ve e-ihracatını yükseltmeye dönük çok kıymetli bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Çamur yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan YEP'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YEP'te yer alan sanayi kesimini ilgilendirenlerin konuların heyecan verici olduğuna dikkati çeken Çamur, şunları kaydetti:

"Ankaralı sanayiciler olarak öteden beri savunduğumuz konular katma değerli üretim, yüksek ihracat ve istihdam. Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyüme trendine girebilmesinin öncelikli kuralı bunlar. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni programda bu üç başlığa da yoğunlaşılacağını görmek memnuniyet verici. İhracat odaklı YEP'in üretici ve yatırımcının yurt dışı pazarla buluşmasında önemli rol oynayan Türk Eximbank ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası gibi kuruluşlara yeni misyonlar yüklediğini, krediye erişim anlamında yeni atılımlar yapılacağını görmek de memnuniyet verici.

Yeni dengeleme, yeni normal ve yeni ekonomi ana temasıyla hazırlanan YEP güçlü bir kalkınma planı sunuyor. YEP dahilinde KOBİ'lerin daha rekabetçi olabilmeleri için bu kuruluşların sorumluluğunun artırılması, bu işletmelerin küresel tedarik zincirindeki payını ve e-ihracatını yükseltmeye dönük çok kıymetli bir yaklaşımdır."

- "KOBİ'ler, sürdürülebilir yüksek büyümenin anahtarıdır"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu da yaptığı açıklamada, YEP'in Türkiye'yi 2023 yılı hedeflerine taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Programın özel sektöre odaklanmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Allıoğlu, "Desteklenen KOBİ'ler, sürdürülebilir yüksek büyümenin anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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