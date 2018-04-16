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Ankara'da "Osmanlı" geri döndü!

Ankara deplasmanında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor, 2-0 ve 3-1 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Fırtına rakibiyle 3-3'lük beraber karalara 1 puana razı oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:03
Ankara'da "Osmanlı" geri döndü!

Osmanlı Stadı'nda oynanan ve Halil Özkahya'nın düdük çaldığı maçta Trabzonspor 13. dakikada Filip Novak ve 15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Osmanlıspor'da Musa Çağıran 51. dakikada 30 metreden attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Trabzonspor'da Rodallega 56. dakikada skoru 3-1'e taşıdı. Osmanlıspor, 73'te Cikalleshi ve 83'te Musa Çağıran'ın golleriyle 3-3 eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 46'ya, Osmanlıspor ise 29'a çıkardı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:03
  1. Osmanlıspor Futbol Kulübü
  2. Trabzonspor A.Ş.
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  5. Osmanlıspor Futbol Kulübü - Trabzonspor A.Ş. maçı
  6. Trabzonspor Haberleri
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  • OguzOguz20 sa önce
    Iste bunlarla ayni yolda hukumet Memnuniyet duyuyoruz
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