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Ekonomi Ankara'da gıda ve hijyen denetimi yapıldı
Ekonomi

Ankara'da gıda ve hijyen denetimi yapıldı

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz: - "Gerek ürünlerin olumsuz çıkması gerek işletmelerin asgari hijyen ve temizlik koşullarına uymaması sebebiyle Ankara'daki gıda işletmelerine bu yıl içinde 5 milyon lira idari para cezası uygulandı"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:29:15 -
Ankara'da gıda ve hijyen denetimi yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında market ve kafelerde denetim yapıldı.

Denetimlerde söz konusu işletmeler hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, süt ürünlerinden numuneler alındı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, il genelinde 7 gün 24 saat gıda denetimlerinin devam ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde işletmelerin aldıkları tedbirler ve gıda güvenliği kapsamında, vatandaşların uğradığı her yerde denetimlerin sürdüğünü ifade eden Korkmaz, hijyenle ilgili görülen eksiklikler nedeniyle işletmelere idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Ankara genelinde bu yıl eylül sonu itibarıyla 70 bin denetim gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Korkmaz, "Bu denetimlerde 2 bin 500 üründen numune alındı, 208 üründe olumsuzluk tespit edildi. Gerek ürünlerin olumsuz çıkması gerek işletmelerin asgari hijyen ve temizlik koşullarına uymaması sebebiyle Ankara'daki gıda işletmelerine bu yıl içinde 5 milyon lira idari para cezası uygulandı." dedi.

Korkmaz, vatandaşın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için ekiplerin sürekli denetim yaptığını söyledi. En büyük denetçinin tüketici olduğunu vurgulayan Korkmaz, tüketicilerin gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüphe duyması halinde "ALO-174 Gıda Hattı"na ihbarda bulunabileceğini anımsattı.

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