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Aktüel Ankara Türkiye’deki en zengin 3. Mutfak
Aktüel

Ankara Türkiye’deki en zengin 3. Mutfak

Türk mutfağının temel taşlarından birini oluşturan İç Anadolu mutfağının tanıtımı için başkent Ankara’da Gastronomi Merkezi kurulacak. Tüm ilçeleriyle birlikte Ankara mutfağının da tanıtılacağı bu merkezde, yıl boyu düzenlenecek etkinliklerle Ankara mutfağı yurtiçi ve yurtdışından gelecek misafirlerini ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 11:29:00 -
Ankara Türkiye’deki en zengin 3. Mutfak

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gastronomi Merkezi kurulması için Kent Konseyi’nde tavsiye kararı aldıklarını belirterek, Ankara yeme-içme kültürü tanıtımının yakında kurulacak bu merkezde yapılacağını anlattı. Yılmaz, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin Lezzet Haritası’na göre, 291 özgün lezzete sahip Gaziantep ve 154 lezzete sahip Elazığ’ın ardından Türkiye’deki en zengin üçüncü il, öllüğün körü, uruş kapama, Ankara tava, haside tatlısı gibi 93 çeşit yöresel yiyecek ve içeceğiyle Ankara” ifadelerini kullandı.
Yeni Akit Gazetesi

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