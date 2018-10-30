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Anevrizmanın belirtileri

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Aslım, “Kalpten çıkıp göbek deliği seviyesine kadar inen aort damarı, vücuttaki en yüksek basınçlı kanın geçtiği damardır. Dolayısıyla anevrizmatik dejenerasyona en sık uğrayan damardır” dedi. Kimlerde daha çok görülür? Belirtileri nelerdir?

30 Ekim 2018 Salı 18:24
Anevrizmanın belirtileri

BEL AĞRISI

Bir anda balon gibi patlayıp ani ölüme neden olabilen anevrizmanın en sık görülen belirtisi bel ağrısı. Ancak toplumumuzda pek çok kişi bel ağrısından muzdarip olduğundan, çok da önemsenecek ve doktora gidilecek bir hastalık olarak görmüyor ve geçiştirebiliyor. Oysa bu sinsi hastalığın farkında olmadığından doktora gitmeyi ihmal ederek hayati riske davetiye çıkarıyor.

BAŞ AĞRISI VE BİLİNÇ KAYBI

Günlük hayatta sık sık başınız ağrıyor olabilir ancak anevrizmanın ağrısı bu ağrıdan çok farklı. Şiddetli bir şekilde kendini gösteriyor. Damarın içerideki yüksek basınca dayanamayarak bir balon gibi patlamasıyla kişide şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, bulantı ve kusma meydana geliyor. Anevrizmalı hastaların yüzde 50’sinde, genellikle kanamadan 1- 3 hafta önce uyarıcı belirtiler veriyor.

SES KISIKLIĞI

Hastalık aort damarının bulunduğu bölgelerde oluşan anevrizmalara göre değişik isimler alıyor. Torasik (göğüs) aorta anevrizmaları kişilerin ancak yarısında şikayete yol açıyor. O şikayetlerden biri de ses kısıklığı. Ancak hastalık kendine has belirtiler vermediği için ses kısıklığının da çeşitli sebeplerden olabileceği düşünülerek, anevrizma olasılığı hiç akla gelmiyor. Özellikle sırta, boyna vuran ağrıların eşlik ettiği ses kısıklığında zaman kaybetmeden doktora görünmek gerekiyor.

KARINDA DAMAR ATMASI

Fazla kilosu olmayan, zayıf yapılı kişilerde karın bölgesindeki yağ dokusu az olduğundan anevrizma belirli bir büyüklüğe geldiği zaman elle de fark edilebiliyor. Bu sinsi hastalık karında bir damar atma görüntüsü olarak kendini belli ediyor. Ancak kilonun artmasıyla birlikte bu genişleme gözden kaçabildiğinden, kişilerin kendilerinin önceden fark edebilmesi çoğunlukla mümkün olmuyor.

ÖKSÜRÜK

Çoğunlukla solunum yolları hastalıklarının ilk belirtilerinden olan öksürük buna karşın çok ciddi hastalıkların da habercisi olabiliyor. Aort anevrizması da o hastalıklardan biri. Kişide yutma güçlüğü ve öksürüğe de yol açabiliyor. Doç. Dr. Erdal Aslım, özellikle öksürük sırasında, ağır bir yük kaldırırken ve kabızlıkta ıkınma sırasında karın içi basınç arttığından hastalığın tetiklenebildiğini belirterek “Anevrizma bir balon gibi patlayabildiğinden hastalığı patlamadan teşhis ve tedavi etmek hayati önem taşıyor” dedi.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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