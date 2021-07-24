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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 14:18:00 -
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: Yaralılar var

Recep Ç. idaresindeki 35 TLT 27 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka mevkisinde, Yaşar Y'nin kullandığı 06 DS 5248 plakalı otomobil ile Necmettin Ç. yönetimindeki 34 SU 1940 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Necmettin Ç. ve Yaşar Y. ile araçlardaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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