Anadolu Isuzu yerli üretimle ihracatta rekor kırıyor

Son dönemde yurt içinde ve yurt dışı pazarlarda yükselen başarı grafiğiyle dikkat çeken Anadolu Isuzu, pandemi koşullarına rağmen yatırımlarını ve üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürerek yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeye devam ediyor.

Önemli yükseliş

Anadolu Isuzu, 2021 yılında yurt içi satışlarını 2020 yılına göre yüzde 92 oranında artırırken, ihracat satışlarını ise yüzde 162 oranında yükseltti. Anadolu Isuzu’nun yıllık net satışlarındaki artış ise önceki yıla göre yüzde 116 olarak gerçekleşti.

“İhracat şampiyonu”

Anadolu Isuzu, ticari araçlar alanında en önemli segmentlerden olan midibüste 18 yıldır Türkiye’nin “ihracat şampiyonu” unvanını sürdürüyor. Anadolu Isuzu’nun kaliteli, çevre dostu, sessiz, konforlu, güvenli ve modern otobüs ve midibüsleri dünyada her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

47 farklı versiyon

Şirket halihazırda tam elekt-rikli ve CNG’li araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve midibüs segmentinde 12 farklı model ve toplam 47 farklı versiyonun üretimini ve ihracatını gerçekleştiriyor.

Pandemi ile ortaya çıkan küresel talepteki sektörel değişim, arz sorunları ile de birleşerek çip konusunda otomotiv sektörü için küresel bir tedarik sorunu haline dönüştü.

Çip krizini iyi yönetti

Anadolu Isuzu’nun son dönemde elde ettiği başarıda çip tedariğinde baş gösteren sorunları ve hammadde ve navlun fiyatlarındaki volatiliteyi uzun vadeli kontratlar ile hassas bir şekilde yönetmesinin de önemli payı var.