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Amfizem nedir?

Amfizem akciğerleri iflasa götüren, hayatı “tıknefes” yapan hastalığın adı...

31 Ağustos 2018 Cuma 18:51
Amfizem nedir?

Bu tür hastalıklarda genelde nefes almada herhangi bir sorun yoktur da nefes vermekte sorun vardır. Nefes verilirken ıslık çalar gibi dudaklar büzülerek ağız içerisindeki basınç arttırılarak ve bu sayede hava yollarının daha çok uzun süre açık kalması sağlanarak rahatlanmak istenir.

Hastalara nefes egzersizlerini bu şekilde nefes alıp vermeleri hekimler tavsiye eder.

Bunun yanı sıra öksürük egzersizleri amfizem ve buna benzer hastalıklarda son derece önemlidir. Akciğerlerin açılması amacı ile doktorlar tarafından hastalardan sık sık öksürmeleri istenmektedir.

Amfizem kilo kaybı da görülen bir hastalık türüdür. Ayrıca kas erimesine dahi sebep olabilmektedir. Kas erimesini engellemek adına hastanın yapabildiği ölçüde egzersiz yapmasında oldukça fazla yarar vardır.

Amfizemli hasta eski haline dönmez ama, onu yapan sebepler ortadan kaldırılırsa, ilerlemesi yavaşlatılabilir.

Akciğer amfizemi hastalığının birkaç evresi vardır. “Risk var” denilen evredeki hastalarda yapılacak tek şey sigaranın bırakılmasıdır. Sigara bırakılması hemen hemen bütüm evrelerde hastayı iyileştirmeye oldukça yakın bir seçenektir.

Bunun yanı sıra bütün hastalık evrelerinde yanı sıra hastada belli aşılama programlarını uygulamak gerekmektedir. Mesela her yıl grip aşısını tekrarlamak gerekmektedir. Grip aşısının yanı sıra bu tür hastalığa da yaşam boyu bir kez yapılan zatürre aşısını uygulamak gerekmektedir. Daha ağır olgularda ise bunların yanı sıra ilaç tedavisi uygulanmaktadır.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 18:51
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