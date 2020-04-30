Amasya'da traktöre çarpan süt yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
Varilde bulunan ve yola dökülen yaklaşık 1 ton süt, Amasya Belediyesi ekiplerince temizlendi
AMASYA (AA) - Amasya'da kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Erkan Zengin'in (33) kullandığı 05 AAC 127 plakalı süt taşıyan kamyonet, İpekköy mevkisinde, yol kenarında park halindeki traktöre çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Zengin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonetteki varilde bulunan ve yola dökülen yaklaşık 1 ton süt ise Amasya Belediyesi ekiplerince temizlendi.