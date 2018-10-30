Aman uykusuz kalmayın!

"Bana birkaç saatlik uyku yetiyor” düşüncesi doğru değil, vücudun en az 8 saatlik kaliteli uykuya ihtiyacı var. Aksi halde:

Az uyuyanlar daha çok kilo alıyor. İştah ve doyma hissi veren hormonların salınımı az uyuyanlarda bozuluyor ve iştah artıyor.

Daha çabuk yaşlanmaya sebep oluyor. Etkiler cilt ve saçlarda hemen etkisini gösteriyor.

Diyabet hastalığı görülme riski 3 kat artıyor.

Hipertansiyon riski 3.5 kat artırıyor.

Az uyuyanlarda iki kat daha fazla kalp hastalığına bağlı ölüm bekleniyor.

Bunama riski artıyor.

Kanser riski artıyor.

Dikkat eksikliğine, okul ve iş performansında kayba sebep oluyor.

Az uyuyanlarda dört kat fazla majör depresyon (yoğun yaşanan ve kronikleşebilen depresyon türü) görülüyor.