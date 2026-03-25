Aman sakın koparmayın! Cezası dudak uçuklatıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde açan ters laleler görsel şölen sunarken, koparanlara ağır ceza uygulanıyor.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ilkbaharla birlikte ters laleler açtı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde çıkan ters laleler, nesli tükenme tehlikesi altında bulunması nedeni ile koruma altında tutuluyor.

 

 

Geçtiğimiz yıl kopartılan her lale için 577 bin lira ceza kesiliyordu. Türkiye'de 20'si endemik 43 ters lale türü bulunuyor. Çermik ilçesinde her yıl mart ayında çıkan ters laleler, yöre halkı tarafından korunuyor.

