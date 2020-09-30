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Ekonomi Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:46:11 -
Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin lira, en yüksek 474 bin 355 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 472 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 492 bin 13,54 lira, işlem miktarı ise 1.370,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 649 milyon 225 bin 506,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler Anonim Şirketi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 473.500,001.888,50
En Düşük 460.000,001.840,00
En Yüksek474.355,001.888,50
Kapanış472.000,001.883,75
Ağırlıklı Ortalama 468.420,621.858,09
Toplam İşlem Hacmi (TL)635.492.013,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.370,16
Toplam İşlem Adedi47

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