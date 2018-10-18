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Altının kilogramı 218 bin 500 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 218 bin 500 liraya düştü.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:26
Altının kilogramı 218 bin 500 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 217 bin 250, en yüksek ise 224 bin 585 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,59 düşüşle 218 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 93 milyon 532 bin 412,87 lira, işlem miktarı ise 424 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 99 milyon 565 bin 366,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Garanti Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış224.300,001.226,50
En Düşük217.250,001.220,00
En Yüksek224.585,001.224,00
Kapanış218.500,001.224,00
Ağırlıklı Ortalama220.968,691.221,76
Toplam İşlem Hacmi (TL)93.532.412,87 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)424,31 
Toplam İşlem Adedi28
Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:26
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