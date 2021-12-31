Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 776 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 754 bin 500 lira, en yüksek ise 787 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,88 artışla 776 bin liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 510 milyon 481 bin 829,97 lira, işlem miktarı ise 668,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 514 milyon 176 bin 60,51 lira düzeyinde gerçekleşti.