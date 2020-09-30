Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar

Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi.

Tedbirler kaldırılıyor

Bu kararla birlikte koronavirüs salgın sürecinde devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Döviz ve altın işlemlerinde alınan vergi bugünden itibaren tekrar binde 2 olarak uygulanacak. Kararda "Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "\%1 (yüzde 1)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirilmiştir" denildi.