  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar
Ekonomi

Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar

Döviz ve altın alım işlemlerindeuygulnan vergi oranları geçtiğimiz aylarda artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:23:00 -
Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar

Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi. 

Tedbirler kaldırılıyor

Bu kararla birlikte koronavirüs salgın sürecinde devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Döviz ve altın işlemlerinde alınan vergi bugünden itibaren tekrar binde 2 olarak uygulanacak. Kararda "Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "\%1 (yüzde 1)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bozeren

israf ve itibar ekonomisinin sonucu; ekonomi iyi yönetilmiyor olmalı ki, altın döviz cambazlıkları yeniden hız kazandı.
  • Yanıtla
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler
Gündem

Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekil..
Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…
Dünya

Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar Türkiyer-Ermenist..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay