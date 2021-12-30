Alman devi Hugo Boss'tan Türkiye kararı

Dünyaca ünlü moda grubu Hugo Boss Türkiye'deki yatırımlarını artırma kararı aldı. İzmir'de bulunan fabrikayı büyütme kararı alan Hugo Boss Grubu çalışan sayısını 1000'e çıkaracak. Grup Türkiye'deki yatırımını 3'te 1 oranında büyütmüş olacak.

"Bu bizim için büyük bir değişiklik"

CEO Daniel Grieder Perşembe günü yaptığı açıklamada, İzmir'deki fabrikanın genişletilmesi ve çalışan sayısının 1000, dolayısıyla üçte bir oranında artırılması gerektiğini söyledi.

Grieder, "Gelecek stratejimiz, satıldıkları pazarlara yakın yerlerde daha da fazla giysi üretmek. Bu bizim için büyük bir değişiklik." dedi.

Moda grubu Hugo Boss tesisteki makine teçhizat yatırımlarını da artırmayı planlıyor.