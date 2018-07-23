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Alman devi Belhanda'yı listesine ekledi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya talip var...

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:34
Alman devi Belhanda'yı listesine ekledi

Yahoo Fransa'nın haberine göre Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Lucian Favre'nin Belhanda'yı gelecek sezon kadrosunda görmek istediği bildirildi. 
 
Nuri Şahin ve Kagawa'nın performanslarını yeterli bulmayan İsviçreli teknik adamın, Nice'de birlikte çalıştığı 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi planladığı kaydedildi. Sarı kırmızılı ekibe geçen sezon 9 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev'den gelen Belhanda 30 maç oynadığı ligde 3 gol atıp, 8 de asist yapmıştı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:34
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