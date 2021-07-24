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Aktüel 'Allah' diye bağıran karga hayrete düşürdü
Aktüel

'Allah' diye bağıran karga hayrete düşürdü

Elazığ'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 'Allah' diye bağıran karga hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 23:24:00 - 2021-07-24 23:29:12

Elazığ’da bir çatının güneş enerjisi paneline konarak 'Allah Allah' diye bağıran karga dinleyenleri hayretler içinde bıraktı. O anlar vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Allah diye bağırdı

Elazığ’da merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bir çatıya konan karganın Allah Allah diye bağırması şaşkınlığa neden oldu. O anları görüntüleyen Kültür Mahallesi muhtarı Murat Biter, bu durumla daha önce de karşılaştığını fakat ilk defa kaydettiğini söyledi.

"Belki bu insanlara bir ders olur”

 

Evde uzanıp telefonla oynadığını belirten Biter, ''Karganın sesini duydum, Allah Allah diye zikrediyordu. Hemen balkona koşarak kargayı bekledim, tekrar o sesi dinlemek için. Birkaç defa mahallede çekmiştim. Allah’ın bir hikmeti. Hayvanın Allah Allah demesine çok şaşırdım. Benim vücudumu diken diken etti. Sesi çok net geliyor. Allah Allah diye hitap ediyor ben de bundan çok etkilendim. 2-3 yıl önce yine aynısını gördüm. Daha öncede karşılaştım sesini duydum ama nerede olduğunu kestiremedim. Nerede olduğunu gördükçe fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Belki bu insanlara bir ders olur” dedi.

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