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Aktüel Aliyev, Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini duyurdu
Aktüel

Aliyev, Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 02:27:33 -
Aliyev, Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini duyurdu
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