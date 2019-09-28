Alanyaspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapıp tüm dikkati üzerine çeken Alanyaspor Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor'u konuk etti. İşte, Alanyaspor Sivasspor maçının detayları... MAÇ SONUCU: 1-1 Mücadeleye konuk ekip Sivasspor hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Fernando Sivasspor'u öne geçirdi: 0-1 Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca devre konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. 61. dakikada Alanyaspor Cisse'nin golüyle durumu eşitledi: 1-1 Maçta başka gol olmayınca taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 14’e Sivasspor ise 9’a çıkarttı.

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