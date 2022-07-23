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Aktüel Alanya'da Rus uyruklu kişi ölü bulundu
Aktüel

Alanya'da Rus uyruklu kişi ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu kişi, kaldığı evde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 19:42:00 -
Alanya'da Rus uyruklu kişi ölü bulundu

Antalya-Alanya'da Rus uyruklu kişi, kaldığı evde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Rus uyruklu Arkadiy Kolomiets'ten (54) haber alınamaması ve evden koku gelmesi üzerine komşuları ihbarda bulundu.

Eve gelen jandarma ekipleri, yerde hareketsiz halde buldukları Kolomiets'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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