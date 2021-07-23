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Aktüel Akılalmaz olay! 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu
Aktüel

Akılalmaz olay! 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu

İstanbul Küçükçekmece'de minibüste unutulduğu öne sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, bir yolcu tarafından karakola teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 16:00:00 -
Akılalmaz olay! 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu

İstanbul'daki olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. İsminin Defne olduğu öğrenilen kız çocuğu minibüste yalnız başına yolculuk yapıyordu.

Bu sırada yolculardan Mahmut Elkatmış küçük kızı farketti, diğer yolculara kızın yakınları olup olmadıklarını sordu. Olumsuz yanıt alan yolcu Elkatmış, 5 yaşındaki Defne'yi Küçükçekmece Polis Merkezi'ne teslim etti.

"Korkmasın diye arkadaş olduk"

Minik Defne'yi bulan yolcu Mahmut Elkatmış, yaşanan olayı anlatırken, "Minibüse bindik. Çocuk ön tarafa 'anne' diye bağırdı. Yan taraftaki kadına sordum çocuğun onun olmadığını söyledi. Sonra Defne'ye sordum annesinin burada olduğunu ve karakola gideceğini söyledi. Daha sonra 'korkmasın' diye arkadaş gibi davrandım. Emniyeti aradım ama sonra kendim götürdüm" diye konuştu.

Minibüste bulunan çocuğun karakola gelen annesi tarafından teslim alındığı öğrenildi.

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