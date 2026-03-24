Akaryakıta savaş zammı!

Savaşın etkisiyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam geldi.

Motorinin litre fiyatına 6 lira 58 kuruşluk dikkat çekici bir zam yapılırken, benzinde ise 93 kuruşluk artış gerçekleşti. Bu artışla birlikte motorinin litre fiyatı birçok şehirde 80 liranın üzerine çıktı.

20 Mart’ta yapılan düzenlemeyle motorinde Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) sıfırlanmış olması nedeniyle, son zam doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı. Bu durum, artışın tüketiciye tam olarak yüklendiğini ortaya koydu.

Benzin tarafında ise vergi tamponunun büyük ölçüde eridiği dikkat çekiyor. Benzinde vergiden karşılanabilecek tutarın 4 lira 60 kuruş seviyesine kadar gerilediği belirtiliyor.

Enerji piyasalarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.01 TL

Motorin litre fiyatı: 77.68 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 77.54 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Motorin litre fiyatı: 78.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.26 TL

Motorin litre fiyatı: 79.09 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL