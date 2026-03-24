  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erol Köse 16. kattan düşerek ölmüştü! Evinde not bulundu: Mecburdum, kedime iyi bakın Bakan Mustafa Çiftçi duyurdu! İşte Türkiye'nin yüreğini yakan ölümlerin nedeni Terör devleti İsrail'den büyük kalleşlik Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler Avrupa Birliği'nde ‘ajan dışişleri bakanı’ skandalı: AB’nin tüm kararlarını Ruslara sızdırıyormuş! Kovboy köşeye sıkıştı! Siyonist müttefikine "dur" ihtarını çekti! Kafirlerin kabusu oldu! Siyonist ve haçlı ittifakına füze yağmuru! İstanbul'da tarihi anlar..! Kapalıçarşı’da kuyruklar oluştu, Kuyumcukent'te gram altın tükendi Trump'ın uyanık taktiği sökmedi! Körfez'de köşeye sıkışınca barış masasına sarıldı!
Gündem Akaryakıta dev bir zam daha: Motorinin litresi 80 liraya dayandı
Gündem

Akaryakıta dev bir zam daha: Motorinin litresi 80 liraya dayandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akaryakıta dev bir zam daha: Motorinin litresi 80 liraya dayandı

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı taşıdı. 24 Mart Salı günü itibarıyla motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapıldı. Motorinde ÖTV desteğinin tamamlanmasıyla artışın bütünü pompa fiyatlarına yansırken, motorinin litresi büyükşehirlerde 79 liranın üzerini gördü.

Orta Doğu’daki stratejik gelişmeler ve enerji altyapılarına yönelik operasyonlar, brent petrolün varil fiyatını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı eksenli yaşanan krizler, küresel piyasalarda brent petrolün tırmanışını tetiklerken bu durum yurt içindeki akaryakıt tabelalarına zam olarak yansıdı.

MOTORİNE 6,58 TL, BENZİNE 93 KURUŞ ARTIŞ

Yeni güne girişle birlikte motorin ve benzin fiyatlarında güncellemeye gidildi. Motorinin litresine yapılan 6,58 liralık artışın tamamı, ÖTV’nin daha önceden sıfırlanmış olması nedeniyle doğrudan satış fiyatlarına eklendi. Benzinde ise toplam artışın 2,80 liralık kısmı eşel mobil sistemi üzerinden ÖTV’den karşılandı; böylece sadece 93 kuruşluk bölümü tüketiciye yansıdı.

GÜNCEL TABELALAR: LİTRE FİYATLARI KAÇ OLDU?

Son zamların ardından üç büyük ilde oluşan yeni fiyatlar şu şekilde:

  • İstanbul: Motorin 77,68 TL, Benzin 63,01 TL

  • Ankara: Motorin 78,82 TL, Benzin 63,99 TL

  • İzmir: Motorin 79,09 TL, Benzin 64,26 TL

Uzmanlar, benzinde vergiden karşılanabilecek tutarın 4,60 lira seviyesine kadar gerilediğine dikkat çekiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23