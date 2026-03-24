Akaryakıta dev bir zam daha: Motorinin litresi 80 liraya dayandı

Orta Doğu’daki stratejik gelişmeler ve enerji altyapılarına yönelik operasyonlar, brent petrolün varil fiyatını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı eksenli yaşanan krizler, küresel piyasalarda brent petrolün tırmanışını tetiklerken bu durum yurt içindeki akaryakıt tabelalarına zam olarak yansıdı.

MOTORİNE 6,58 TL, BENZİNE 93 KURUŞ ARTIŞ

Yeni güne girişle birlikte motorin ve benzin fiyatlarında güncellemeye gidildi. Motorinin litresine yapılan 6,58 liralık artışın tamamı, ÖTV’nin daha önceden sıfırlanmış olması nedeniyle doğrudan satış fiyatlarına eklendi. Benzinde ise toplam artışın 2,80 liralık kısmı eşel mobil sistemi üzerinden ÖTV’den karşılandı; böylece sadece 93 kuruşluk bölümü tüketiciye yansıdı.

GÜNCEL TABELALAR: LİTRE FİYATLARI KAÇ OLDU?

Son zamların ardından üç büyük ilde oluşan yeni fiyatlar şu şekilde:

İstanbul: Motorin 77,68 TL, Benzin 63,01 TL

Ankara: Motorin 78,82 TL, Benzin 63,99 TL

İzmir: Motorin 79,09 TL, Benzin 64,26 TL

Uzmanlar, benzinde vergiden karşılanabilecek tutarın 4,60 lira seviyesine kadar gerilediğine dikkat çekiyor.