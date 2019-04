AK Partili aday, kazanan CHP’li başkanı ziyaret etti

Göreve başladığı günden bu yana "hayırlı olsun" ziyaretlerini kabul eden Ödemiş’in CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Eriş’i bu kez seçim sürecinde yarıştığı AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mimar Münir Bezmez ziyaret etti. İkili, Ödemiş için güç birliği vurgusu yaptı.

Önceki dönem belediye meclis üyesi olan kızı Av. Yasemin Bezmez ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Eriş’i makamında ziyaret eden AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mimar Münir Bezmez, Başkan Eriş’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Başkan Mehmet Eriş’in oğlu Eren Eriş de hazır bulundu.

Sosyal medyada tebrik yağdı

Sosyal medyada da büyük beğeni toplayan ziyaretle ilgili konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Münir başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ödemiş’e yakışan bir seçim sürecinin ardından yine Ödemiş’e yakışan ve Türkiye’ye örnek güzel bir ziyaret oldu. Münir başkanımızın Ödemiş için yapılacak her çalışmada ve her projede bize destek vereceğini açıklaması gücümüze güç kattı. Münir başkanımızla bundan sonra da kentimiz için görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Seçim sürecinde hangimiz seçilirse seçilsin zaten bu böyle olacaktı. İlk görev dönemimde de kentimizde görev yapmış tüm başkanlarımızla bir araya gelir değerlendirmelerde bulunurduk. Ben inanıyorum ki bu dönemde de ortak akılla hareket etme ve tecrübelerin paylaşımı adına bu buluşmalar yeniden yaşanacaktır. Seçim süreçleri ya da başkanlık dönemleri dışında da 25 yıldır sık sık bir araya geldiğimiz Münir Başkanımızı bu örnek tutumundan dolayı kutluyorum. Her zaman dediğimiz gibi biz büyük bir aileyiz, tek hedefimiz de bu büyük Ödemiş ailesinin mutluluğu ve refah seviyesinin yükseltilmesidir" dedi.

Örnek ziyarete imza atan AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mimar Münir Bezmez de, "Seçim 31 Mart akşamı bitmiştir. Ödemiş halkı demokratik hakkını kullanmıştır. Ödemiş Belediyesi hepimizin belediyesidir. Bundan sonra hep birlikte kentimizi kalkındırmak ve geliştirmek için çalışma zamanı başlamıştır. Mehmet başkanımızı da ziyaret ederek bu konuda her zaman destek vereceğimi ifade ettim. Elbette seçimler demokratik yarışlardır; Ödemiş’te de bu yarış çok güzel ve olgun bir atmosferde geçti. Bu güzel yarışın dışında biz Mehmet Başkanımla zaten 25 yıldır ailece görüşürüz, dostluğumuz bakidir. Siyasi görüşlerimiz farklı olsa da ikimiz de her zaman Ödemiş için en iyisini isteriz. Ben Mehmet başkanımıza seçim sürecinde gösterdiği nezaket için teşekkür ediyor, başkanlık görevinde de başarılar diliyorum" diye konuştu.