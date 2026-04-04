AK Parti’den şampiyon sporculara altın ödül

Şampiyon takımın öğrencileri, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda ödüllendirildi. Işıklar beldesinde gerçekleştirilen organizasyona, İl Başkanı Av. Turgay Şahin, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekilli Av.İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Av.Ali Özkaya ve Dr.Hasan Arslan, Merkez İlçe Başkanı Av.Halit Özdemir katıldı. Program kapsamında başarılı sporculara altın takdim edilerek emekleri ödüllendirildi.

AK Parti heyeti, genç sporcuların elde ettiği bu önemli başarının Afyonkarahisar’ın spor alanındaki yükselişinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamalarda, sporun ve sporcunun her zaman desteklendiği, özellikle gençlerin başarılarının teşvik edilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı ifade edildi.

“Sporun şehri Afyonkarahisar” vizyonuyla hareket edildiği belirtilirken, kentte spor altyapısının güçlendirilmesi ve genç yeteneklerin desteklenmesi konusunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekildi. AK Parti Afyonkarahisar teşkilatı, öğrencilerin azim ve disiplinle elde ettiği bu başarıya kayıtsız kalmayarak, her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.