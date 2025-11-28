Aileler Şikayetçi! LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki: Öğrenci Ödülleri'nde...

Şarkıcı müsveddesi Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz yıllarda konserleri bir bir iptal edilmişti. Teşhircilikle gençleri zehirlemeye devam eden Aleyna Tilki'nin ve (sapkın grup) LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye’nin Öğrenci Ödülleri adı altında yapılan kampüs etkinliklerinde olmasından çoğu aileler şikayetçi.

Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri

Tamamen üniversite öğrencilerinin oylarıyla şekillendiği iddia edilen Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nin sahipleri gençlerin desteğiyle belirlenecek, final gecesinde sahneye çıkarak ödülünü alacak.

Aleyna Tilki, Melike Şahin, Zeynep Bastık ve Sezen Aksu, kampüs etkinliklerinde.

Şeffaflık ve güvenilirliği sağlamak amacıyla oy verme işlemi sadece uzantılı bir sitede öğrenci e-postalarıyla ve iki kademeli doğrulama sistemi üzerinden yapıldığı gelen bilgiler arasında.

17 Kasım – 7 Aralık tarihleri arasında devam eden oylama sürecinde, belik de yüz binlerce genç kendi favori sanatçısı için oy kullanacak.

Finalistler, herhangi bir jüri etkisi veya dış yönlendirme olmaksızın, tamamen öğrencilerin değerlendirmeleriyle yarışıyor.

Oylama sürerken, öğrencilerin kullanacağı oylarla Yılın En Başarılı Kadın Şarkıcısı, 21 Aralık gecesi düzenlenecek büyük finalde açıklanacak.

NE OLMUŞTU?

ALEYNA TİLKİ!

İç çamaşırlarıyla direk dansı pozlarını paylaşan şarkıcı, sosyal medyada "Ayıp, hiç utanman yok mu" yorumları almıştı.

MELİKE ŞAHİN!

Melike Şahin siyasi mesajlar vererek LGBT savunuculuğuna soyunmuştu.

Şarkıcı Melike Şahin, El dergisinin düzenlediği Style 2023 Ödülünü kazandı. Şahin, "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek.

'Bütün lubunyalar incinmiş'

Buna inanıyorum bunu hep beraber yacağız. Bütün kız kardeşlerim bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." ifadelerini kullandı.

Lubunya ne demek?

Lubunca, labunca ya da labunyaca, Türkiye'de LGBT'liler tarafından kullanılan bir çeşit jargon. Lubuncaya göre LGBT'lilere lubunya" onların konuştuğu dile de Lubunca denir. Kelime köken olarak Çingeneceden gelmektedir. Ayrıca lubunya, kadınsı tavırlı erkek, eşcinsel anlamına da geliyor.

Mabel Matiz ödülünü LGBT'lilere armağan etti

Mabel Matiz de ödül töreninde yaptığı konuşmada LGBT dayatmasına destek verdi, skandal ifadeler kullandı. Matiz'in açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti. Matiz, şunları söyledi: "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum."