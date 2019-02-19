0553 313 94 23

Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın sahibi olduğu “Yenice Ormanlarından Yeni Turistik Ürünler Doğuyor: Doğal Ahşap Oyuncak ve Hediyelik Eşya Dünyası” Projesi’nin faaliyetleri devam ediyor.

19 Şubat 2019 Salı 12:55
Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın sahibi olduğu “Yenice Ormanlarından Yeni Turistik Ürünler Doğuyor: Doğal Ahşap Oyuncak ve Hediyelik Eşya Dünyası” Projesi’nin faaliyetleri devam ediyor.Açılış etkinliğinin ardından büyük ilgi ile desteklenen proje kapsamında, ahşap oyuncak ve hediyelik eşya yapımı için atölye kurularak, çeşitli makine ve ekipmanlar alınarak donanımı sağlandı.


Dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından biri olan ve Almanya/Nürnberg’de bu yıl 70.si düzenlenen “Spielwarenmesse Nürnberg” -Nürnberg Oyuncak Fuarına, Nürnberg oyuncak müzesi ve Endüstri Kültür müzesine teknik gezi düzenlenerek, araştırma yapılmış ve çeşitli incelemelerde bulunuldu. Proje kapsamında 10 gün sürecek ahşap oyuncak yapımı eğitimi başlayarak, 15 katılımcıya eğitim verilmeye devam ediliyor. Özellikle dezavantajlı kesim düşünülerek hazırlanan bu eğitim, hediyelik eşya yapımı eğitimi ve doğal boya yapımı eğitimi ile devam edecek.Proje ekibi ve bazı katılımcılar ile birlikte 26 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Oyuncak Fuarı’na stand ile katılım sağlanacak. Böylece, Yenice’de proje kapsamında üretilen oyuncakların ve projenin tanıtımı yapılacak.


Proje hakkında bilgi veren Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Proje Koordinatörü Cevdet Aabaoğlu şunları söyledi:


“Öncelikle projemizi gerçekleştirmemizi sağlayan ve destek sağlayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na, iştirakçilerimiz olan Yenice Kaymakamlığı’na, eğitimleri gerçekleştireceğimiz atölye için mekan sağlayan Yenice Belediyesi’ne, özveriyle çalışan proje ekibi üyelerimiz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğr.Gör.Afitap Bulut, Yenice Belediyesi Turizm Birim sorumlusu Aşkın Uzunkara ve odamız genel sekreteri Elçin Elieyioğlu’na teşekkürlerimi sunmak isterim. Projemiz kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Eğitimlere katılan Yenice’li kadınlarımız, genç işsizler ve ahşap ile ilgili vatandaşlarımız tüm dünyada rağbet gören ahşap oyuncak ve hediyelik eşyaları üretebilecek, bunları satış pazarlama ve elektronik ticaret, girişimcilik eğitimleri ile destekleyerek iş hayatına atılabileceklerdir. İstanbul Oyuncak Fuarı’na katılmamızda stand sağlayarak destek olan TÜYAP Fuarcılığa ve projemiz süresince destek sağlayan BAKKA İzleme, Değerlendirme ve Raporlama biriminde Uzman Öznur Çapraz’a da çok teşekkür etmek istiyorum. Projemiz faaliyetleriyle devam edecektir, Yenice için hayırlı olmasını temenni ederiz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:55
  1. doğa
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Besni’de okul hırsızları tutuklandı
    1. Besni’de okul hırsızları tutuklandı
    2. Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde haciz..
    3. Bakanlık denetiminden Manisa..
    4. İHA muhabiri Sağlamdin, kendisini..
    5. TOSFED Başkanlığına iki aday
    6. "Spor alışkanlığını yaymak zorundayız"
    7. Ömer Günel kademe amirliği..
    8. Piyasaya sahte para sürmek isteyen..
    9. Mozart’ın eserini duyan çöpünü..
    10. Murat Aydın: “Beykoz’da bacasız sanayi..
    11. Ataşehir’de gece kulübüne silahlı..
    12. Öldürülen Avukat Geredeli’nin katiline..
    13. Bursa sağlık yatırımlarıyla büyüyor
    14. Giresun’da muhtar adayından seçmene..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    16. Başkan Subaşıoğlu’na CHP’li aileden..
    17. Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem..
    18. Spot piyasada elektrik fiyatları
    19. Terörist itiraf etti: “Gökyüzüne..
    20. Üniversite Cami inşaatı devam ediyor
    21. Aydın MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    22. Ege Üniversitesine Gençlik Merkezi
    23. Bakan Koca: "Sağlık hizmeti her..
    24. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    25. Perakende sektörünün iki önemli..
    26. Serik’te saldırıya uğrayan Cizrespor’a..
    27. Bursaspor taraftarının istifa..
    28. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı..
    29. Afyonkarahisar’da patates ekim yasağı..
    30. Türkmenistan heyeti, Sarıkamış Kayak..
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü