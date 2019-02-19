Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın sahibi olduğu “Yenice Ormanlarından Yeni Turistik Ürünler Doğuyor: Doğal Ahşap Oyuncak ve Hediyelik Eşya Dünyası” Projesi’nin faaliyetleri devam ediyor.Açılış etkinliğinin ardından büyük ilgi ile desteklenen proje kapsamında, ahşap oyuncak ve hediyelik eşya yapımı için atölye kurularak, çeşitli makine ve ekipmanlar alınarak donanımı sağlandı.

Dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından biri olan ve Almanya/Nürnberg’de bu yıl 70.si düzenlenen “Spielwarenmesse Nürnberg” -Nürnberg Oyuncak Fuarına, Nürnberg oyuncak müzesi ve Endüstri Kültür müzesine teknik gezi düzenlenerek, araştırma yapılmış ve çeşitli incelemelerde bulunuldu. Proje kapsamında 10 gün sürecek ahşap oyuncak yapımı eğitimi başlayarak, 15 katılımcıya eğitim verilmeye devam ediliyor. Özellikle dezavantajlı kesim düşünülerek hazırlanan bu eğitim, hediyelik eşya yapımı eğitimi ve doğal boya yapımı eğitimi ile devam edecek.Proje ekibi ve bazı katılımcılar ile birlikte 26 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Oyuncak Fuarı’na stand ile katılım sağlanacak. Böylece, Yenice’de proje kapsamında üretilen oyuncakların ve projenin tanıtımı yapılacak.

Proje hakkında bilgi veren Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Proje Koordinatörü Cevdet Aabaoğlu şunları söyledi:

“Öncelikle projemizi gerçekleştirmemizi sağlayan ve destek sağlayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na, iştirakçilerimiz olan Yenice Kaymakamlığı’na, eğitimleri gerçekleştireceğimiz atölye için mekan sağlayan Yenice Belediyesi’ne, özveriyle çalışan proje ekibi üyelerimiz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğr.Gör.Afitap Bulut, Yenice Belediyesi Turizm Birim sorumlusu Aşkın Uzunkara ve odamız genel sekreteri Elçin Elieyioğlu’na teşekkürlerimi sunmak isterim. Projemiz kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Eğitimlere katılan Yenice’li kadınlarımız, genç işsizler ve ahşap ile ilgili vatandaşlarımız tüm dünyada rağbet gören ahşap oyuncak ve hediyelik eşyaları üretebilecek, bunları satış pazarlama ve elektronik ticaret, girişimcilik eğitimleri ile destekleyerek iş hayatına atılabileceklerdir. İstanbul Oyuncak Fuarı’na katılmamızda stand sağlayarak destek olan TÜYAP Fuarcılığa ve projemiz süresince destek sağlayan BAKKA İzleme, Değerlendirme ve Raporlama biriminde Uzman Öznur Çapraz’a da çok teşekkür etmek istiyorum. Projemiz faaliyetleriyle devam edecektir, Yenice için hayırlı olmasını temenni ederiz.”