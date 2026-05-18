Çocuklara koşma, düşersin demek büyük sorun: Yerine ne demek gerekiyor? İşte bu çözüm yolları onları etkiliyor

Ters Psikoloji Etkisi: İnsan beyni "olumsuz" ekleri algılamakta zorlanır. "Koşma" dediğinizde çocuğun zihninde canlanan ilk eylem "koşmak" olur. Bu nedenle bu uyarı çoğu zaman tam tersi bir etki yaratır. "KOŞMA, DÜŞERSİN" YERİNE NE DEMELİYİZ? Çocuğunuzu tehlikelerden korurken negatif ve korku dolu komutlar vermek yerine, farkındalık yaratan, rehberlik eden ve olumlu bir dil kullanabilirsiniz. İşte o alternatif cümleler: 1. Durumu Fark Etmesini Sağlayın (Farkındalık Cümleleri) Çocuğa doğrudan komut vermek yerine, etrafındaki tehlikeyi görmesini sağlayın. Yerine: "Yerler biraz kaygan görünüyor, fark ettin mi?" Yerine: "Önündeki taşlara dikkat ederek ilerleyebilirsin." 2. Güvende Kalma Yöntemini Gösterin (Rehber Cümleler) Sadece neyi "yapmaması" gerektiğini değil, "nasıl yapması" gerektiğini söyleyin. Yerine: "Burası çok kalabalık, burada yavaş adımlarla yürüyelim mi?" Yerine: "Koşarken adımlarına dikkat etmeni istiyorum." Yerine: "Güvende kalmak için benimle aynı hizada yürür müsün?" 3. Yanında Olduğunuzu Hissettirin (Destekleyici Cümleler) Düşmenin dünyanın sonu olmadığını, bir süreç olduğunu kabul edin. Yerine: "Hızlı koşuyorsun, dengeni kaybetmemeye çalış. Ben buradayım." Ebeveynler İçin : "Kontrollü Risk" Çocuğunuzun hayat boyu cesur, ne istediğini bilen ve sınırlarını farkında olan bir birey olmasını istiyorsanız, ona "düşme ve kalkma hakkı" tanımalısınız. Hayati bir tehlike (uçurum kenarı, işlek bir cadde vb.) olmadığı sürece, parkta ya da bahçede koşarken ufak tefek düşmelerine izin verin. Düştüğünde çığlık atmak yerine sakin kalın ve ona şu mesajı verin: "Evet, düştün, canın yandı ama bu normal. Şimdi kalkıp devam edebilirsin." Unutmayın; dünyayı koşan, keşfeden ve düşse de kalkmayı öğrenen çocuklar güzelleştirecek.