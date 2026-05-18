Çocuklara koşma, düşersin demek büyük sorun: Yerine ne demek gerekiyor? İşte bu çözüm yolları onları etkiliyor
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çocuklara koşma, düşersin demek büyük sorun: Yerine ne demek gerekiyor? İşte bu çözüm yolları onları etkiliyor

Çocuk büyütürken en sık kurduğumuz cümlelerden biri hiç şüphesiz: "Koşma, düşersin!" İyi niyetle, onları korumak ve zarar görmelerini engellemek için söylediğimiz bu kalıp cümle, aslında çocukların dünyasında sandığımızdan çok daha farklı ve derin izler bırakırken bu büyük bir sorun oluyor. Bu büyük soruna çözüm ise bu yoldan geçiyor... İşte çözüm yolları...

Çocuk büyütürken en sık kurduğumuz cümlelerden biri hiç şüphesiz: "Koşma, düşersin!" İyi niyetle, onları korumak ve zarar görmelerini engellemek için söylediğimiz bu kalıp cümle, aslında çocukların dünyasında sandığımızdan çok daha farklı ve derin izler bırakıyor. Peki, bu masum uyarı çocukların psikolojisini ve gelişimini nasıl etkiliyor? En önemlisi, koruma refleksimizi kaybetmeden "koşma, düşersin" yerine onlara ne dememiz gerekiyor?

Parkta, bahçede ya da evde hareket halindeki bir çocuğun arkasından yükselen o tanıdık ses: "Koşma, düşersin!" İyi niyetle, onları tehlikelerden korumak ve canlarının yanmasını engellemek için kurulan bu masum cümle, aslında çocukların dünyasında sandığımızdan çok daha derin ve olumsuz izler bırakıyor. Çocuk gelişim uzmanları, sürekli tekrarlanan bu tarz negatif uyarıların çocuklarda özgüven kaybından aşırı kaygıya, keşif duygusunun körelmesinden ters psikoloji etkisine kadar pek çok gizli tehlikeyi barındırdığına dikkat çekiyor. Peki, koruma refleksimizi kaybetmeden çocuklarımıza yaklaşmanın doğru yolu ne? İşte "koşma, düşersin" kalıbı yerine kullanabileceğiniz, çocuğunuzun gelişimini destekleyecek o sihirli ve olumlu alternatif cümleler...

"KOŞMA, DÜŞERSİN!" CÜMLESİ ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? Çocuk gelişim uzmanları ve psikologlar, sürekli tekrarlanan bu tarz negatif komutların çocuk üzerinde şu olumsuz etkileri yaratabileceğini belirtiyor: Olumsuz Kodlama ve Özgüven Kaybı: Çocuklar dünyayı deneyimleyerek öğrenir. "Düşersin" dediğinizde, beyninde direkt olarak "Ben beceriksizim, kendi başıma hareket edersem canım yanar" algısı oluşur. Bu durum uzun vadede özgüven eksikliğine yol açar. Korku ve Kaygı Kültürü: Sürekli tehlike altında olduğunu düşünen çocuk, dünyayı güvensiz bir yer olarak algılamaya başlar. Yeni şeyler denemekten korkan, aşırı kaygılı ve çekingen bir karaktere bürünebilir. Keşif Duygusunun Körelmesi: Koşmak, tırmanmak ve düşmek; kaba motor becerilerinin gelişmesi, denge koordinasyonu ve kendi sınırlarını öğrenmesi için şarttır. Çocuk düşmeden, dengesini nasıl koruyacağını öğrenemez.

Ters Psikoloji Etkisi: İnsan beyni "olumsuz" ekleri algılamakta zorlanır. "Koşma" dediğinizde çocuğun zihninde canlanan ilk eylem "koşmak" olur. Bu nedenle bu uyarı çoğu zaman tam tersi bir etki yaratır. "KOŞMA, DÜŞERSİN" YERİNE NE DEMELİYİZ? Çocuğunuzu tehlikelerden korurken negatif ve korku dolu komutlar vermek yerine, farkındalık yaratan, rehberlik eden ve olumlu bir dil kullanabilirsiniz. İşte o alternatif cümleler: 1. Durumu Fark Etmesini Sağlayın (Farkındalık Cümleleri) Çocuğa doğrudan komut vermek yerine, etrafındaki tehlikeyi görmesini sağlayın. Yerine: "Yerler biraz kaygan görünüyor, fark ettin mi?" Yerine: "Önündeki taşlara dikkat ederek ilerleyebilirsin." 2. Güvende Kalma Yöntemini Gösterin (Rehber Cümleler) Sadece neyi "yapmaması" gerektiğini değil, "nasıl yapması" gerektiğini söyleyin. Yerine: "Burası çok kalabalık, burada yavaş adımlarla yürüyelim mi?" Yerine: "Koşarken adımlarına dikkat etmeni istiyorum." Yerine: "Güvende kalmak için benimle aynı hizada yürür müsün?" 3. Yanında Olduğunuzu Hissettirin (Destekleyici Cümleler) Düşmenin dünyanın sonu olmadığını, bir süreç olduğunu kabul edin. Yerine: "Hızlı koşuyorsun, dengeni kaybetmemeye çalış. Ben buradayım." Ebeveynler İçin : "Kontrollü Risk" Çocuğunuzun hayat boyu cesur, ne istediğini bilen ve sınırlarını farkında olan bir birey olmasını istiyorsanız, ona "düşme ve kalkma hakkı" tanımalısınız. Hayati bir tehlike (uçurum kenarı, işlek bir cadde vb.) olmadığı sürece, parkta ya da bahçede koşarken ufak tefek düşmelerine izin verin. Düştüğünde çığlık atmak yerine sakin kalın ve ona şu mesajı verin: "Evet, düştün, canın yandı ama bu normal. Şimdi kalkıp devam edebilirsin." Unutmayın; dünyayı koşan, keşfeden ve düşse de kalkmayı öğrenen çocuklar güzelleştirecek.

