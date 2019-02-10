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Ahmet Çakar'dan 'penaltı' tepkisi: Katlediliyor!

Eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

10 Şubat 2019 Pazar 21:24
Ahmet Çakar'dan 'penaltı' tepkisi: Katlediliyor!

Karşılaşmanın 20. dakikasında Onyekuru'nun düşürülmesi sonucu Galatasaray penaltı kazandı. Hakemin verdiği penaltı kararı futbol otoritelerinin tepkisini çekti. Eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"Penaltı yanlış, Diagne atılmalıydı"

Çakar yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'inde ki İstiklal Marşını söyleyebilen tek Türk futbolcusu Ümit Öztürk tarafından katlediliyor. Penaltı yanlış. Diagne 2 . sarıdan atılmalıydı. 'F*ck off' diyen Nagomoto hala oyunda! Yazıklar olsun" tepkisinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 21:24
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Ahmet Çakar
  5. Türk Telekom
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