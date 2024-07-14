Ağrı gideriyor uyku düzenliyor: Doğal ağrı kesici! Mışıl mışıl uyumanın sırrı da onda! Çok şaşıracaksınız
İşte en önemli iki rahatsızlığı gideren o şifalı bitki...
HOROZ HAYASI NE İŞE YARAR?
Horoz hayası bitkisinin yaprakları adeta şifa kaynağı. Peki, Horoz hayası nedir, ne işe yarar? İşte yanıtı…
Doğada sağlığımız için faydalı pek çok besin bulunuyor. Bir tanesi var ki...
Horoz Hayası hangi hastalıkları iyileştiriyor? Latince adı, Paris Incompleta.
Uyku öncesi hazırladığı basit bir karışımla…
Yaprakları kurutularak toz haline getiriliyor. Günde 7 gr kullanılabiliyor.
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Yaprakları yakı gibi konulursa urların gelişmesini engelliyor.
Özellikle Siyatikte, mafsal ağrılarında, balgam söktürücü, sinirleri teskin edici, ağrıları giderici ve uyku verici olarak kullanım alanı bulabiliyor.
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