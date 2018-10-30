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Ağız kokusuna en iyisi günde yarım kap yoğurt

Ağızdaki koku, sadece ağızda oluşan hidrojen sülfürden kaynaklanmaz. Bazı kokular 24 saat boyunca kanda kalabiliyor.

30 Ekim 2018 Salı 18:12
Ağız kokusuna en iyisi günde yarım kap yoğurt


Tokun da açın da derdi olabilir ağız kokusu. Yani ünlü deyişle; kiminin “açlıktan kokar nefesi” horlanır, kiminin tokluktan kokar tiksindirir! Açların karnını doyurmak meseleyi halleder. Toklara ise bazı tavsiyeler var!

Sarımsak, soğan, çiğ köfte, balıklar ve bazı peynirler ağız kokusu yapar. Bazı kokular 24 saat boyunca kanda kalabiliyor. Onun için dengeli beslenmek gerekir bir.. İkincisi bazı meyve ve sebzelerden yardım alınabilir.

Mesela, elma, havuç suyu, havuç, nane filizleri, tarçın, limon, maydonoz, biberiye.. Bunlar, nefesi tazelemekte, ağızda bulunan bakteriyi yok etmektedir.

Bazı baharatlar da kokunun giderilmesini sağlar. Mesela anason, kakule, kişniş, rezene..

Şimdi geliyoruz büyük sürprize: yoğurt ağız kokusu için de birebirdir. Günde bir veya iki kere yiyeceğiniz yarım kap yoğurt ağız içerisindeki hidrojen sülfüt kokusunu yok etmeye yardımcı olur. Zaten ağzımızın içini çürük yumurta gibi kokutan da zaten hidrojen sülfüttür.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:12
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