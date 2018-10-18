Ağbal, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu’nda

Vakıf Katılım’ın dün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda iki yeni yönetim kurulu üyesinin ataması yapıldı. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Naci Ağbal ve bugüne kadar katılım bankacılığı sektöründe birçok kurumun üst yönetiminde aktif olarak bulunan, Hazine Müsteşarı olarak görev yapmış Osman Çelik, bundan böyle Vakıf Katılım’ın Yönetim Kurulu’nda yer alacak.

Naci Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atanmıştı.

12 Ocak 2017 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Çelik ise 21 Ocak 2017 tarihinde Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmişti.