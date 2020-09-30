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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 38 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:49:36 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

38,00

38,00

Kuzu eti

HTS

46,00

47,00

Buğday

HMS

1,40

2,00

Arpa

HMS

1,10

1,80

Yulaf

HMS

2,00

2,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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