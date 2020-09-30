Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 38 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
38,00
|
38,00
|
Kuzu eti
|
HTS
|
46,00
|
47,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,40
|
2,00
|
Arpa
|
HMS
|
1,10
|
1,80
|
Yulaf
|
HMS
|
2,00
|
2,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili