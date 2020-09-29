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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 26,50-42 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:43:56 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

26,50

42,00

Kemiksiz et

HTS

43,00

95,00

Buğday

HTS

1,80

1,90

Beyaz haşhaş

HMS

24,40

25,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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