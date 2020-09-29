Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 26,50-42 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
26,50
|
42,00
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
43,00
|
95,00
|
Buğday
|
HTS
|
1,80
|
1,90
|
Beyaz haşhaş
|
HMS
|
24,40
|
25,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili