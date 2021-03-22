Afyonkarahisar imsakiye 2021| Afyonkarahisar’da sahur saat kaçta? Afyonkarahisar iftar vakti ne zaman?

Peygamber Efendimiz Resulullah (s.a.v) Ramazan ayı hakkında şöyle buyuruyor: “Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.” Peygamber Efendimiz’ in (s.a.v) bu müjdesine muhattap olmak isteyenler her Ramazan ayı orucunu özenle tutarlar. Afyonkarahisar şehrinde oturanlar Ramazan ayında oruç tutmak için bulundukları şehrin imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Afyonkarahisar imsakiyesi 2021