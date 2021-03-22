Afyonkarahisar imsakiye 2021| Afyonkarahisar’da sahur saat kaçta? Afyonkarahisar iftar vakti ne zaman?
Ramazan ayı yaklaştığı için sahur ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Her ilin kendine ait sahur ve iftar saatleri bulunduğundan dolayı herkes ikamet ettiği ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Afyonkarahisar ilinde oturan kişiler, Ramazan ayında oruç tutmak için Diyanet imsakiye 2021 ve Diyanet namaz saatlerine göre sahur ve iftar saatleri gibi aramalar yapmakta. Peki, Afyonkarahisar imsakiye 2021| Afyonkarahisar’da sahur saat kaçta? Afyonkarahisar iftar vakti ne zaman?
Peygamber Efendimiz Resulullah (s.a.v) Ramazan ayı hakkında şöyle buyuruyor: “Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.” Peygamber Efendimiz’ in (s.a.v) bu müjdesine muhattap olmak isteyenler her Ramazan ayı orucunu özenle tutarlar. Afyonkarahisar şehrinde oturanlar Ramazan ayında oruç tutmak için bulundukları şehrin imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…
Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Afyonkarahisar imsakiyesi 2021