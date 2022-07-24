Afrika ülkesinden Türkiye'ye kritik ziyaret

İlk olarak Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ü ziyaret eden Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Amao, burada önemli açıklamalarda bulundu. Amao, Türkiye ile Nijerya Hava Kuvvetleri arasındaki iş birliğine dikkat çekti.

Türk Hava Kuvvetleri ile Nijerya Hava Kuvvetleri arasında insansız hava araçlarının kullanımına yönelik tecrübelerin paylaşılması gerektiğini savunan Mareşal Amao, Türkiye’nin terörle mücadele alanındaki başarılarını taktir etti. Amao; Nijerya Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon çalışmaları, hava savunma eğitimi ve özel kuvvetler eğitimi konularında Türkiye’den daha fazla destek istedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ise Nijerya Hava Kuvvetleri’nin, ANADOLU KARTALI EĞİTİMİ’ne katılacağını açıkladı.

Nikerya Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Amao, daha sonra Türk savunma ve havacılık sanayii şirketlerini ziyaret etti. Amao; TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, Menatek, BNW Group, Fly BVLOS ve Airways Group ve Express Technics şirketlerini ziyaret etti.

Mareşal Amao, TUSAŞ ziyareti esnasında ANKA İnsansız Hava Aracı ile yakından ilgilendi.