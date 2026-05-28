Afganistan ile Özbekistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret anlaşması

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası, Özbekistan özel sektörünün son sekiz ayda Afganistan ile 5 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladığını açıkladı.

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası (ACCI), Özbekistan özel sektörünün son sekiz ay içerisinde Afganistan ile 5 milyar doları aşan ticaret anlaşmaları ve mutabakat zaptları imzaladığını açıkladı.

ACCI’ye göre anlaşmalar; yaş ve kuru meyve, değerli ve yarı değerli taşlar, kömür, çimento, halı, pamuk, ham madde, gıda ürünleri ve ilaç sektörlerini kapsıyor.

Oda tarafından yapılan açıklamada, söz konusu süreçte Kabil ile Taşkent arasında çok sayıda ticaret heyetinin karşılıklı ziyaretlerde bulunduğu ve görüşmelerin ağırlıklı olarak ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile ekonomik iş birliği üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Veli Emini, “Bu programların sonucunda daha önce 400 ila 500 milyon dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,5 milyar doların üzerine çıktı. Önümüzdeki bir ila iki yıl içinde bunun yaklaşık 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor” dedi.

Özbek yatırımcılar ise Afganistan’ın tekstil, hazır giyim ve pamuk üretimi sektörlerine yatırım yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Özbek iş insanı Bahtiyar Canov, uygun şartların sağlanması halinde Afganistan’da milyonlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini belirterek, “Özellikle ucuz elektrik ve devlet desteği sağlanırsa önümüzdeki bir ila iki yıl içinde Afganistan’a 10 ila 15 milyon dolar arasında yatırım yapmaya ve iplik fabrikası kurmaya hazırız” dedi.

Bir diğer Özbek yatırımcı ise Özbekistan’ın Andican vilayetindeki fabrikalarında çocuk, kadın ve erkek giyim ürünleri ürettiklerini belirterek, Afganistan ile iş birliği yapmak ve tekstil ürünlerini bu ülkeye ihraç etmek istediklerini söyledi.

Kabil ve Taşkent yönetimleri, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini yeni bir aşamaya taşımayı ve önümüzdeki beş yıl içerisinde ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Uzmanlar ise bu hedefin gerçekleşebilmesi için transit taşımacılık, enerji, sanayi altyapısı ve ithalat-ihracat süreçlerinde kapsamlı yatırımlar yapılması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Mepa News